В МИД России прокомментировали намерение Японии сбросить воду с «Фукусимы»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Японии осуществить сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан. Её заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД России прокомментировали намерение Японии сбросить воду с «Фукусимы»
  • РИА Новости

«Принимая это решение, Токио, к сожалению, не счёл нужным провести консультации с соседними государствами, в том числе с Россией», — заявила Захарова.

По её словам, «официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна, в частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение».

«Выражая в связи с этим серьёзную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан. Исходим из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться такой сброс», — сообщила представитель МИД.

Она выразила надежду, что Токио «подойдёт к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства».

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.

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