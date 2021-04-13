Китай выразил Японии протест из-за решения сбросить воду с «Фукусимы»

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МИД Китая выразил Японии протест в связи с решением сбросить очищенную от радиоактивных частиц воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан, передаёт ТАСС.
Китай выразил Японии протест из-за решения сбросить воду с «Фукусимы»
  • Reuters
  • © Kyodo

«Подобные действия свидетельствуют о крайней безответственности, они наносят серьёзный ущерб здоровью и ставят под угрозу безопасность населения соседних государств», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, такие действия «могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».

В министерстве заявили, что Пекин «намерен обсудить этот тревожный вопрос с международным сообществом и может принять ряд контрмер».

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.

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