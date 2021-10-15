Минюст Черногории получил копию запроса России на выдачу Исмаилова

В Минюсте Черногории получили копию запроса российских властей о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, заявили в ведомстве.

«Министерству юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории доставлена копия запроса компетентных органов России на выдачу Тельмана Исмаилова с сообщением, что сам запрос с документацией направлен дипломатическим путём», — сообщили представители министерства в комментарии РИА Новости.

В Генпрокуратуре России ранее уведомили об отправке в Черногорию запроса об экстрадиции бизнесмена с целью привлечения его к уголовной ответственности.

1 октября балканские СМИ сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.

2 октября адвокат заявила, что Исмаилов арестован судом Подгорицы, но защита обжаловала его арест.

В СК сообщили, что Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».