Россия направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что запрос был направлен в Минюст Черногории по дипломатическим каналам.
1 октября СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.
2 октября адвокат заявила, что Исмаилов арестован судом Подгорицы, но защита обжаловала его арест.
В СК сообщили, что Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».