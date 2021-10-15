Россия направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова

Короткая ссылка
Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в Черногорию направлен запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова с целью привлечения его к уголовной ответственности.
Россия направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что запрос был направлен в Минюст Черногории по дипломатическим каналам.

1 октября СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.

2 октября адвокат заявила, что Исмаилов арестован судом Подгорицы, но защита обжаловала его арест.

В СК сообщили, что Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить