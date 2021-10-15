Россия направила Черногории запрос о выдаче Исмаилова

Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в Черногорию направлен запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что запрос был направлен в Минюст Черногории по дипломатическим каналам.

1 октября СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.

2 октября адвокат заявила, что Исмаилов арестован судом Подгорицы, но защита обжаловала его арест.

В СК сообщили, что Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».