В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
- AP
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Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 871 841.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сравнила борьбу с коронавирусом с марафоном и сказала, какое расстояние человечество уже преодолело в этом «забеге».
В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.