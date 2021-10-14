В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Всего в мире зафиксировали 239 007 759 случаев коронавирусной инфекции. За сутки было выявлено 463 378 заболевших COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 4 871 841.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сравнила борьбу с коронавирусом с марафоном и сказала, какое расстояние человечество уже преодолело в этом «забеге».

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.