В ВОЗ сравнили борьбу с коронавирусом с марафоном

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сравнила борьбу с коронавирусом с марафоном и сказала, какое расстояние человечество уже преодолело в этом «забеге».
В ВОЗ сравнили борьбу с коронавирусом с марафоном
  • РИА Новости

Как она отметила в интервью SonntagsBlick, «если сравнивать пандемию с марафоном», то человечество преодолело уже почти 60% соответствующего маршрута.

«Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придётся взбираться ещё на одну неожиданную гору», — сказала Сваминатан.

Она также подчеркнула, что до «финиша» ещё далеко и впереди у человечества в этом вопросе «слишком много неизвестных».

Ранее в ВОЗ заявили, что для вакцинации 70% населения во всех странах нужно 11 млрд доз вакцин.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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