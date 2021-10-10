В ВОЗ сравнили борьбу с коронавирусом с марафоном
- РИА Новости
Как она отметила в интервью SonntagsBlick, «если сравнивать пандемию с марафоном», то человечество преодолело уже почти 60% соответствующего маршрута.
«Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придётся взбираться ещё на одну неожиданную гору», — сказала Сваминатан.
Она также подчеркнула, что до «финиша» ещё далеко и впереди у человечества в этом вопросе «слишком много неизвестных».
Ранее в ВОЗ заявили, что для вакцинации 70% населения во всех странах нужно 11 млрд доз вакцин.
В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.