В Танзании намерены обсудить с Россией производство вакцины «Спутник V»
- AP
Об этом в комментарии РИА Новости сообщила глава Минздрава Танзании Дороти Гваджима.
«Мы проводим переговоры с техническими экспертами по поводу будущего производства вакцин», — сказала она.
По словам представителя ведомства, после завершения консультаций со специалистами власти Танзании намерены связаться с Москвой через МИД для обсуждения производства российской вакцины в стране.
Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что почти 43 млн человек в стране сделали прививку от коронавирусной инфекции.