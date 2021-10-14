В Танзании намерены обсудить с Россией производство вакцины «Спутник V»

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Власти Танзании намерены обсудить с посольством России возможность производства вакцины от коронавируса «Спутник V» после проведения технических консультаций.
В Танзании намерены обсудить с Россией производство вакцины «Спутник V»
  • AP

Об этом в комментарии РИА Новости сообщила глава Минздрава Танзании Дороти Гваджима.

«Мы проводим переговоры с техническими экспертами по поводу будущего производства вакцин», — сказала она.

По словам представителя ведомства, после завершения консультаций со специалистами власти Танзании намерены связаться с Москвой через МИД для обсуждения производства российской вакцины в стране.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что почти 43 млн человек в стране сделали прививку от коронавирусной инфекции.

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