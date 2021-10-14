Спецпредставитель США потребовал убрать «нарушающие ДРСМД» российские ракеты

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Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал убрать якобы нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российские ракеты в Европе.
Спецпредставитель США потребовал убрать «нарушающие ДРСМД» российские ракеты
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — приводит РИА Новости его заявление на вопрос о позиции администрации американского лидера Джо Байдена по предложению президента России Владимира Путина ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

25 сентября 2019 года сообщалось, что российский лидер направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.

Позднее Путин заявил, что страны Европы и США до сих пор не отреагировали на заявления Москвы об условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира, «как будто оглохли».

В октябре 2020 года МИД России сообщил, что Москва предложила странам НАТО провести встречные инспекции ракетных установок — российской 9М729 и американской Mk 41.

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