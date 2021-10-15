В ЕП заявили о «суровых ограничениях» для привитых «Спутником V» граждан

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Чехии Катержина Конечна попросила Еврокомиссию прокомментировать ситуацию по поводу «постепенной экспертизы» вакцины «Спутник V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Она обратила внимание ЕК на проблемы, с которыми сталкиваются жители Европы, привитые российской вакциной. С обращением политика ознакомился RT.
В ЕП заявили о «суровых ограничениях» для привитых «Спутником V» граждан
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как пояснила евродепутат, граждане Евросоюза и не входящих в объединение стран, вакцинированные «Спутником V», сталкиваются с суровыми ограничениями из-за невозможности получить европейский ковид-сертификат.

В частности, это касается жителей Сан-Марино. По словам Конечны, им не были предоставлены признанные EMA вакцины из Италии, в результате граждане привились российским препаратом.

«В то время, как Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выданные в Сан-Марино, Италия, которая окружает Сан-Марино, их не признаёт. Это происходит несмотря на различные испытания университетов, показывающие, что «Спутник V» эффективен и безопасен», — говорится в запросе.

Парламентарий поинтересовалась, взаимодействует ли Еврокомиссия с властями Италии, чтобы поспособствовать разрешению сложившейся ситуации. 

Она также спросила, имеется ли у ЕК график включения «Спутник V» в список признанных EMA, и как Еврокомиссия разъяснит ситуацию относительно «постепенной экспертизы» российской вакцины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о предвзятом отношении ЕС к российским вакцинам. По его словам, это является одной из причин, из-за которых договорённость о взаимном признании вакцин между Москвой и Брюсселем до сих пор не достигнута.

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