EMA допустило дополнительные инспекции в России в случае новых данных о «Спутнике V»

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Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА допустило дополнительные инспекционные проверки в России в случае поступления новых данных по вакцине «Спутник V».
EMA допустило дополнительные инспекции в России в случае новых данных о «Спутнике V»
  • AP

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

«Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен. По мере того как заявитель предоставляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции. Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», — сказали агентству, отвечая на вопрос о планируемых инспекторских поездках в Россию.

В настоящее время в ЕМА процедуру постепенной экспертизы проходят пять вакцин — среди них CureVac, Novavax, Sinovac, «Спутник V» и французская вакцина Vidprevtyn.

Регулятор одобрил для использования в ЕС четыре вакцины от COVID-19, все они западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как ранее сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия сотрудничает с EMA в вопросе признания вакцины «Спутник V». По его оценке, работа «продвинулась».

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