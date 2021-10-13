Путин заявил о готовности вести прямой диалог с НАТО

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Россия напрямую готова вести диалог с НАТО. Об этом, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил о готовности вести прямой диалог с НАТО
  • Reuters

«Мы напрямую готовы общаться и с НАТО в том числе», — заявил Путин.

Ранее в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Как позднее пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, это решение было принято не из-за какого-то конкретного события, а из-за «роста активности России», на фоне которой альянс должен «проявлять бдительность».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует и примет ответные меры на действия НАТО в отношении России после того, как альянс решил сократить российскую миссию при организации.

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