Путин заявил о готовности вести прямой диалог с НАТО

Россия напрямую готова вести диалог с НАТО. Об этом, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил президент Владимир Путин.

«Мы напрямую готовы общаться и с НАТО в том числе», — заявил Путин.

Ранее в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Как позднее пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, это решение было принято не из-за какого-то конкретного события, а из-за «роста активности России», на фоне которой альянс должен «проявлять бдительность».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует и примет ответные меры на действия НАТО в отношении России после того, как альянс решил сократить российскую миссию при организации.