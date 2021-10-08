Песков: Москва ответит на действия НАТО против миссии России при альянсе

Москва сформулирует и примет ответные меры на действия НАТО в отношении России после того, как альянс решил сократить российскую миссию при организации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что НАТО — это не инструмент сотрудничества и взаимодействия, а «блок, который в целом имеет антироссийскую направленность».

Ранее в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Как позднее пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, это решение было принято не из-за какого-то конкретного события, а из-за «роста активности России», на фоне которой альянс должен «проявлять бдительность».