Песков прокомментировал переговоры Нуланд с российскими официальными лицами
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«В первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИД, всё-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы», — сказал он.
Вместе с этим Песков добавил, что не стоит «сетовать» на то, что сразу не получается выйти на «какие-то прорывные договорённости».
«Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях авгиевы конюшни. Их не разгребёшь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд проводит в России конструктивные встречи.
Отмечается, что Нуланд также назвала конструктивными встречи с коллегами в Министерстве иностранных дел России.
В МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с Нуланд заявили, что российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.