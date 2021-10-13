Песков прокомментировал переговоры Нуланд с российскими официальными лицами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву и её контакты с российскими официальными лицами.

«В первую очередь, конечно, результативность этих переговоров должны комментировать в МИД, всё-таки именно МИД является принимающей стороной, но тем не менее, конечно, мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы», — сказал он.

Вместе с этим Песков добавил, что не стоит «сетовать» на то, что сразу не получается выйти на «какие-то прорывные договорённости».

«Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях авгиевы конюшни. Их не разгребёшь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд проводит в России конструктивные встречи.

Отмечается, что Нуланд также назвала конструктивными встречи с коллегами в Министерстве иностранных дел России.

В МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с Нуланд заявили, что российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.