Нуланд назвала конструктивными встречи с коллегами в МИД России

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала конструктивными встречи с коллегами в Министерстве иностранных дел России.

Заявление Нуланд опубликовал в Twitter пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц.

«Сегодня прошли конструктивные встречи с коллегами из МИД России, на которых был обсуждён ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов», — сказала Нуланд.

Under Secretary Nuland: Constructive meetings today to discuss a range of bilateral, regional, and global issues with @mfa_russia counterparts. — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 12, 2021

Ранее в МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с Нуланд заявили, что российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.