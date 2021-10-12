Нуланд назвала конструктивными встречи с коллегами в МИД России

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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд назвала конструктивными встречи с коллегами в Министерстве иностранных дел России.
Нуланд назвала конструктивными встречи с коллегами в МИД России
  • Reuters

Заявление Нуланд опубликовал в Twitter пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц.

«Сегодня прошли конструктивные встречи с коллегами из МИД России, на которых был обсуждён ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов», — сказала Нуланд.

Ранее в МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с Нуланд заявили, что российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.

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