МИД России предложил США снять ограничения в работе диппредставительств

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Российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран. Об этом заявили в МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
МИД России предложил США снять ограничения в работе диппредставительств
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что российская сторона предложила снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.

Ранее Рябков заявил, что Соединённые Штаты не выражают готовности восстановить численность своего посольства в России.

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