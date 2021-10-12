В МИД отмечают неготовность США восстановить численность посольства в России
- © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
- globallookpress.com
«В этой области как раз меньше всего поводов для оптимизма. Мы не чувствуем готовности американцев восстановить деятельность своего дипприсутствия в России на приемлемом уровне, то есть подняться до потолка, который несколько лет назад был для них установлен в 455 человек», — приводит ТАСС его слова.
Рябков отметил, что американская сторона продолжает спекулировать на тему якобы несоответствия численного состава не в их пользу.
В МИД также напомнили, что США «забывают или преднамеренно игнорируют» тот факт, что на американской территории находятся не только российское посольство и два консульства, но и постпредство при ООН.
Ранее сообщалось, что Рябков обсудил с Нуланд вопросы стратегической стабильности.