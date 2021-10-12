Рябков обсудил с Нуланд перспективы поддержания стратегической стабильности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на переговорах с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд он обсудил с ней вопросы стратегической стабильности.

«Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Вместе с этим, по словам замглавы МИД, стороны обсудили двусторонние отношения России и США.

Ранее замгоссекретаря США Нуланд прибыла в МИД России.

11 октября Нуланд заявляла, что сновной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые российско-американские отношения.