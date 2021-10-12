Рябков обсудил с Нуланд перспективы поддержания стратегической стабильности
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«Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере», — приводит ТАСС слова Рябкова.
Вместе с этим, по словам замглавы МИД, стороны обсудили двусторонние отношения России и США.
Ранее замгоссекретаря США Нуланд прибыла в МИД России.
11 октября Нуланд заявляла, что сновной темой переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые российско-американские отношения.