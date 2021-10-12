В Белом доме назвали конструктивными переговоры Нуланд в России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд проводит в России конструктивные встречи.

«Полагаю, что, находясь там (в России. — RT), она (Нуланд. — RT) проводит конструктивные и продуктивные встречи», — цитирует Псаки РИА Новости.

Также пресс-секретарь Белого дома рекомендовала журналистам обратиться в Госдеп касательно вопроса о переговорах Нуланд в России.

Ранее Нуланд также назвала конструктивными встречи с коллегами в Министерстве иностранных дел России.

В МИД России по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с Нуланд заявили, что российская сторона предложила США снять все ограничения по функционированию дипломатических представительств двух стран.