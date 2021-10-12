В Кремле выразили несогласие с заявлением премьера Японии по Южным Курилам

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Москва не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле выразили несогласие с заявлением премьера Японии по Южным Курилам
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что Россия неоднократно на различных уровнях выступала за то, чтобы продолжать диалог с Японией и находить «развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются» в двусторонних отношениях.

Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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