В Кремле выразили несогласие с заявлением премьера Японии по Южным Курилам
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- РИА Новости
«Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации», — сказал он на брифинге с журналистами.
Песков отметил, что Россия неоднократно на различных уровнях выступала за то, чтобы продолжать диалог с Японией и находить «развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются» в двусторонних отношениях.
Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.