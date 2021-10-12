Мэр Курильска прокомментировал слова премьера Японии о Курильских островах

Мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что суверенитет Японии распространяется в том числе на Южные Курилы.

«Заявления подобного рода звучат постоянно. Мы к ним уже привыкли. С приходом каждого нового лидера Японии звучит призыв о решении территориального вопроса. Хочу напомнить о принятых недавно поправках в нашу Конституцию, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. Жители Курил единодушно проголосовали за эти поправки», — сказал он в интервью РИА Новости.

Рокотов подчеркнул, что жители региона выступают за развитие добрососедских отношений и будут рады принять японских граждан качестве гостей, туристов или для бизнеса, но на условиях главенства российского законодательства.

Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.