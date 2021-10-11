Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву для проведения встреч с российскими официальными лицами.
Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат прилетела в аэропорт Домодедово, где её встретил посол США в России Джон Салливан.

Ранее стало известно, что во время визита замгоссекретаря США в Москву её примет помощник президента Юрий Ушаков.

Отмечалось, что Нуланд разрешили приехать в Россию в обмен на исключение россиян из санкционного списка США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с санкционным списком США и визитом Нуланд.

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