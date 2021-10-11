Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат прилетела в аэропорт Домодедово, где её встретил посол США в России Джон Салливан.
Ранее стало известно, что во время визита замгоссекретаря США в Москву её примет помощник президента Юрий Ушаков.
Отмечалось, что Нуланд разрешили приехать в Россию в обмен на исключение россиян из санкционного списка США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с санкционным списком США и визитом Нуланд.