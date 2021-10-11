Помощник президента России Ушаков встретится с замгоссекретаря США Нуланд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву её примет помощник президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что Нуланд является гостем Министерства иностранных дел России, поэтому у неё «не может быть контактов» с президентом России Владимиром Путиным.

Песков рассказал, что у Нуланд будут основные переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

«Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков», — добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что достигнута договорённость о поездке в Россию 11—13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.