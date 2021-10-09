В МИД России подтвердили дату визита Нуланд в Москву

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила договорённость с американскими коллегами о планируемой дате визита в Москву замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
В МИД России подтвердили дату визита Нуланд в Москву
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«Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По словам российского дипломата, Нуланд планирует провести переговоры с представителями МИД России и ряд встреч с официальными представителями других ведомств.

17 сентября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию. Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя эти сообщения, отметил, что визу ей пока не выдали.

В Госдепе ранее сообщили, что визит Нуланд в Москву запланирован на 11 октября.

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