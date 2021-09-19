Посол России в США прокомментировал сообщения о подготовке визита Нуланд в Москву

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Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о возможности визита замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. По словам дипломата, визу ей пока не выдали.
Посол России в США прокомментировал сообщения о подготовке визита Нуланд в Москву
  • © AP

«Визу ей не выдали», — сказал посол ТАСС.

Ранее Интерфакс и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд.

По неподтверждённым данным, в случае согласования визит может состояться в ноябре, однако «до конкретики по собеседникам пока дело не дошло».

В 2019 году Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая, однако дипломату было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США.

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