Посол России в США прокомментировал сообщения о подготовке визита Нуланд в Москву
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«Визу ей не выдали», — сказал посол ТАСС.
Ранее Интерфакс и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию Виктории Нуланд.
По неподтверждённым данным, в случае согласования визит может состояться в ноябре, однако «до конкретики по собеседникам пока дело не дошло».
В 2019 году Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая, однако дипломату было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США.