В Госдепе подтвердили визит Нуланд в Москву 11 октября

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прилетит с деловым визитом в Москву 11 октября.

«Нуланд отправится в Москву 11 октября, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями и обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Госдепа США.

Впоследствии Нуланд отправится в Бейрут и Лондон.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее сообщал о проработке вопроса о выдаче въездной визы в страну для Нуланд.

В 2019 году Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая, однако дипломату было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США.

17 сентября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию. Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя эти сообщения, отметил, что визу ей пока не выдали.