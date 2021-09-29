Рябков заявил о проработке вопроса выдачи визы Виктории Нуланд

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В России прорабатывают вопрос о выдаче въездной визы в страну заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков заявил о проработке вопроса выдачи визы Виктории Нуланд
  • AP

«По состоянию на сегодня Нуланд не имеет действующей въездной визы в Россию. Но вопрос в проработке», — приводит ТАСС слова российского дипломата.

В 2019 году Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая, однако дипломату было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США.

17 сентября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда Нуланд в Россию. Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя эти сообщения, отметил, что визу ей пока не выдали.

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