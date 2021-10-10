Захарова прокомментировала ситуацию с санкционным списком США и визитом Нуланд

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты в обмен на согласие на визит в Москву замгоссекретаря Виктории Нуланд убрали из своего санкционного списка одного россиянина.
Захарова прокомментировала ситуацию с санкционным списком США и визитом Нуланд
  • © МИД России

Как она сказала радиостанции «Говорит Москва», число россиян, которые были исключены из американского санкционного списка, «симметричное», то есть в обмен на согласие на визит Нуланд США исключили из своих списков одного гражданина России.

При этом Захарова не уточнила личность россиянина, исключённого из американского санкционного списка.

Ранее представитель российского МИД заявила, что Нуланд позволили совершить визит в Москву в обмен на исключение россиян из санкционного американского списка. При этом число убранных из перечня лиц она не уточнила.

9 октября в МИД России подтвердили договорённость с американскими коллегами о визите в Москву Нуланд.

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