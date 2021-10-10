Захарова прокомментировала ситуацию с санкционным списком США и визитом Нуланд
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Как она сказала радиостанции «Говорит Москва», число россиян, которые были исключены из американского санкционного списка, «симметричное», то есть в обмен на согласие на визит Нуланд США исключили из своих списков одного гражданина России.
При этом Захарова не уточнила личность россиянина, исключённого из американского санкционного списка.
Ранее представитель российского МИД заявила, что Нуланд позволили совершить визит в Москву в обмен на исключение россиян из санкционного американского списка. При этом число убранных из перечня лиц она не уточнила.
9 октября в МИД России подтвердили договорённость с американскими коллегами о визите в Москву Нуланд.