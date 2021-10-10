Нуланд разрешили приехать в Россию в обмен на исключение россиян из санкционного списка США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на телеканале «Россия 1», что заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд позволили совершить визит в Москву в обмен на исключение ряда россиян из санкционного американского списка.
Нуланд разрешили приехать в Россию в обмен на исключение россиян из санкционного списка США
  • AP

«Она (Нуланд. — RT) действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим Захарова утвердительно ответила на уточняющий вопрос о том, что данная ситуация означает, что Соединённые Штаты в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих ограничительных списках.

«Да, конечно», — сказала она.

Вместе с этим представитель МИД России не уточнила, с кого именно США сняли ограничения.

Ранее Захарова подтвердила договорённость с американскими коллегами о визите в Москву Нуланд.

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