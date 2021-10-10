Нуланд разрешили приехать в Россию в обмен на исключение россиян из санкционного списка США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на телеканале «Россия 1», что заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд позволили совершить визит в Москву в обмен на исключение ряда россиян из санкционного американского списка.

«Она (Нуланд. — RT) действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решён на паритетных началах. Да, она будет в Российской Федерации», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим Захарова утвердительно ответила на уточняющий вопрос о том, что данная ситуация означает, что Соединённые Штаты в ответ сняли ограничения на российских представителей в своих ограничительных списках.

«Да, конечно», — сказала она.

Вместе с этим представитель МИД России не уточнила, с кого именно США сняли ограничения.

Ранее Захарова подтвердила договорённость с американскими коллегами о визите в Москву Нуланд.