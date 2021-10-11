В Сербии начались совместные российско-сербские лётные учения

Совместные учения российских и сербских лётчиков «Барс-2021» начались в Сербии. По информации Минобороны России, учения продлятся до 16 октября.

«В Сербии стартовало совместное российско-сербское лётно-тактическое учение «Барс-2021». Учение пройдёт в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

По данным ведомства, на истребителях МиГ-29 и вертолётах Ми-8 и Ми-35 лётчики отработают элементы боевого маневрирования, воздушного боя, атаки низкоскоростных целей и десантирования.

Всего задействуют около десяти единиц авиатехники ВВС и войск ПВО Сербии.

Глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал об ожидаемых поставках вооружения из России.

Ранее в США выразили обеспокоенность из-за военных учений России.