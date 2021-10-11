В Сербии начались совместные российско-сербские лётные учения
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«В Сербии стартовало совместное российско-сербское лётно-тактическое учение «Барс-2021». Учение пройдёт в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.
По данным ведомства, на истребителях МиГ-29 и вертолётах Ми-8 и Ми-35 лётчики отработают элементы боевого маневрирования, воздушного боя, атаки низкоскоростных целей и десантирования.
Всего задействуют около десяти единиц авиатехники ВВС и войск ПВО Сербии.
Глава МВД Сербии Александр Вулин рассказал об ожидаемых поставках вооружения из России.
Ранее в США выразили обеспокоенность из-за военных учений России.