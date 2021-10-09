Президент Чили не разделяет решение о расследовании по «досье Пандоры»

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что не разделяет решение прокуратуры о начале расследования по документам из «досье Пандоры» и заверил граждан в своей невиновности.

Об этом сообщает РИА Новости.

В досье отмечается, что дети главы государства во время его первого срока правления якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании за $138 млн. При этом одним из условий по ограничению стоимости сделки было создание препятствий работе компании — объявление территории добычи заповедной, что входит в компетенцию президента.

При этом сам он заявил, что мог и не знать о действиях управляющих, которым передали бизнес.

«Как президент Чили я никогда не совершал никаких действий и не координировал их с горнодобывающей компанией Dominga. И второе. Общеизвестно, что более 12 лет назад, в 2009 году, прежде чем впервые стать президентом, я полностью делегировал администрирование и управление компаниями, в которых я участвовал», — сказал Пиньера.

Чилийский суд 8 октября начал расследование уголовного дела в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из «Досье Пандоры».

3 октября ICIJ опубликовал «Досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

Объединение назвало Соединённые Штаты «крупнейшим налоговым убежищем».