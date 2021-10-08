В Чили суд возбудил дело против президента по «Досье Пандоры»

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Чилийский суд начал расследование уголовного дела в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из «Досье Пандоры». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В Чили суд возбудил дело против президента по «Досье Пандоры»
  • AP

«Седьмой гарантийный суд Сантьяго допускает к рассмотрению жалобу, поданную адвокатом Луисом Рендоном, против Себастьяна Пиньеры», — приводит РИА Новости сообщение.

3 октября ICIJ опубликовал «Досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

Объединение назвало Соединённые Штаты «крупнейшим налоговым убежищем».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле в опубликованном«Досье Пандоры» не обнаружили ничего особенного: в материалах не упоминается о «скрытых богатствах» окружения президента России Владимира Путина.

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