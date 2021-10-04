В Кремле не увидели ничего особенного в «досье Пандоры»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обнаружили ничего особенного в опубликованном «досье Пандоры», в материалах нет «скрытых богатств» окружения президента России Владимира Путина.

Ранее РИА Новости сообщало, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье содержатся данные о более чем 35 действующих и бывших национальных лидерах и 400 чиновниках из около 100 стран.

«Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там вроде будет ещё продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

По словам пресс-секретаря российского президента, Кремль знаком с работой ICIJ, однако не располагает данными, «откуда они берут информацию, как они берут информацию».

3 октября ICIJ опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

Объединение назвало Соединённые Штаты «крупнейшим налоговым убежищем».