Захарова высказалась об отношениях России с НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», комментируя отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО, высказалась об отношениях России с альянсом.

«Мне кажется, давно пора определиться, после вот таких действий нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные, глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно, и без России никуда не деться? Или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот таким примитивным способом?» — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций. Позднее представитель НАТО подтвердил эту информацию.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что высылка НАТО из Брюсселя восьми российских дипломатов продемонстрировала истинную ценность заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.

В свою очередь, в Совфеде подчеркнули, что действия альянса не останутся без ответа.