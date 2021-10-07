Захарова прокомментировала сокращение миссии России при НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии при НАТО.

Она сообщила, что «официально российскую сторону уведомили об этом 6 октября».

По её словам, «данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным».

Захарова заявила, что «удивил он своей бесцеремонностью, потому что никаких официальных объяснений причин названо не было».

«Почему не стал неожиданностью? Потому что численность нашего постпредства уже сокращалась и в 2015-м, и в 2018-м годах. Речь идёт о последовательной линии НАТО», — цитирует РИА Новости представителя МИД.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций. Позднее представитель НАТО подтвердил эту информацию.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что высылка НАТО из Брюсселя восьми российских дипломатов продемонстрировала истинную ценность заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.

В свою очередь, в Совфеде подчеркнули, что действия альянса не останутся без ответа.