Сербия надеется на поставки газа из России по «благоприятной цене»

Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках зимой и надеется получать газ по «благоприятной цене». Об этом заявил министр по инновационному и технологическому развитию республики Ненад Попович.

«Наши компании ведут переговоры по поставкам газа в Сербию. Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов, вице-премьер — RT), и ваше правительство и президент Путин — вы максимально поддержите Сербию и у нас будет газ этой зимой и благоприятная цена на него», — приводит РИА Новости слова Поповича.

Министр также отметил сложную энергетическую ситуацию в Европе и во всём мире в последнее время.

Ранее Владимир Путин рассказал об обязательствах России по транзиту газа через Украину.

6 октября цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $1900 за 1 тыс. кубометров.