Сербия надеется на поставки газа из России по «благоприятной цене»
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«Наши компании ведут переговоры по поставкам газа в Сербию. Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов, вице-премьер — RT), и ваше правительство и президент Путин — вы максимально поддержите Сербию и у нас будет газ этой зимой и благоприятная цена на него», — приводит РИА Новости слова Поповича.
Министр также отметил сложную энергетическую ситуацию в Европе и во всём мире в последнее время.
Ранее Владимир Путин рассказал об обязательствах России по транзиту газа через Украину.
6 октября цены на газ в Европе установили новый рекорд и преодолели отметку $1900 за 1 тыс. кубометров.