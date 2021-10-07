Суд в США одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием

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Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатит $448 957 108 в ходе соглашения с американским Минюстом по делу о неуплате налогов. Об этом сообщается в документах, поступивших в электронную базу суда Северного округа штата Калифорния.
Суд в США одобрил выплату Тиньковым $448,9 млн в рамках сделки со следствием
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Как пишет ТАСС, в документе отмечается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США.

По данным Минюста США, эта сумма включена в $506 млн, которые Тиньков согласился выплатить в рамках сделки со следствием.

В неё входят не уплаченные бизнесменом налоги за 2013 год, штраф за мошенничество и проценты по налогам.

Ранее сообщалось, что Тиньков в рамках сделки с американским правосудием проведёт год под надзором и выплатит штраф в размере $250 тыс.

Тиньков признал себя виновным по одному из предъявляемых ему обвинений по делу о неуплате налогов.

В марте 2020 года Министерство юстиции США обвинило банкира в подаче ложных налоговых деклараций по двум пунктам.

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