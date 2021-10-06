Во Франции заявили о солидарности европейцев с позицией Парижа по подлодкам

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Во время встреч с партнёрами из Европы, по словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, он был поражён солидарностью европейцев с Парижем по вопросу спора с США в связи с потерей контракта с Австралией, касающегося продажи подводных лодок.
Во Франции заявили о солидарности европейцев с позицией Парижа по подлодкам
  • Reuters
  • © Andrew Harnik

«Я был поражён, насколько европейцы проявили солидарность с Францией. Коллеги, с которыми я встречался, считали, что это событие выходит за рамки двусторонних отношений», — приводит его слова ТАСС.

По словам Ле Дриана, аналогичным образом можно прокомментировать и отношение европейцев к обстоятельствам ухода США из Афганистана. Глава ведомства полагает, что при создании AUKUS втайне от Парижа и при покидании Афганистана в Вашингтоне придерживались одной логики.

«Есть связь между этим кризисом и афганским кризисом. Ускоренный уход Соединённых Штатов из Афганистана и та манера, в которой был создан AUKUS, показали, что для США приоритетом является политика в отношении Китая, а всё остальное вторично», — утверждает глава французского внешнеполитического ведомства.

20 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии из-за создания AUKUS.

Как заявили в Белом доме, Соединённые Штаты не намерены отказываться от договорённости по атомным подлодкам в рамках нового партнёрства, несмотря на реакцию Франции.

Глава МИД Франции назвал данную ситуацию ударом в спину.

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