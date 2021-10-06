Песков: Путин пока не планирует контактов с Вучичем

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с сербским коллегой Александром Вучичем, который попросил помощи в связи с удорожанием газа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет», — сказал он РИА Новости.

Как ранее сообщил Вучич, он попросит у российского лидера помощи в связи с энергетическим кризисом.

Российский президент отметил, что переход к биржевой торговле газом и отказ от долгосрочных контрактов по доставке энергоресурсов стали ошибкой представителей европейских стран.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

Подробнее по теме — в материале RT.