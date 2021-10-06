Песков: Путин пока не планирует контактов с Вучичем
- РИА Новости
«Пока в планах нет», — сказал он РИА Новости.
Как ранее сообщил Вучич, он попросит у российского лидера помощи в связи с энергетическим кризисом.
Российский президент отметил, что переход к биржевой торговле газом и отказ от долгосрочных контрактов по доставке энергоресурсов стали ошибкой представителей европейских стран.
6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.
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