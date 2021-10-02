В Италии не исключают иммунизацию привитых «Спутником V» другой вакциной

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Власти Италии не исключают возможность дополнительной вакцинации привитых «Спутником V» другими препаратами, заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.
В Италии не исключают иммунизацию привитых «Спутником V» другой вакциной
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и «Спутник V». Но нужно постановление регулирующего органа», — приводит его слова ТАСС.

Представитель итальянского Минздрава отметил, что в отличие от Sinovac российская вакцина не зарегистрирована ВОЗ, что вызывает ряд бюрократических проблем.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее провёл переговоры с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом в Женеве. Стороны обсудили ряд вопросов, одним из которых стало взаимное признание сертификатов о вакцинации.

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