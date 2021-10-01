Власти Южной Кореи продлили ковид-ограничения на две недели
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«В столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжит действовать четвёртый, наивысший уровень карантинных мер», — приводит ТАСС слова южнокорейского премьера.
В случае если местные органы власти не примут иного решения, в других регионах страны сохранится третий уровень.
При этом предприятия общепита будут работать в прежнем режиме до 22:00, а встречи в ресторанах и кафе допускаются при участии до шести человек при условии, что четверо из них вакцинированы.
Также премьер пообещал ослабить ограничения на проведение массовых мероприятий, в число которых входят свадьбы, похороны и занятия спортом на открытом воздухе.
В августе агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи сообщило о начале предварительного рассмотрения данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «КовиВак».