Власти Южной Кореи продлили ковид-ограничения на две недели

Правительство Южной Кореи приняло решение о продлении действующих в республике мер социального дистанцирования до 17 октября, заявил премьер-министр страны Ким Бу Гём в ходе совещания по вопросам борьбы с пандемией COVID-19.

«В столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжит действовать четвёртый, наивысший уровень карантинных мер», — приводит ТАСС слова южнокорейского премьера.

В случае если местные органы власти не примут иного решения, в других регионах страны сохранится третий уровень.

При этом предприятия общепита будут работать в прежнем режиме до 22:00, а встречи в ресторанах и кафе допускаются при участии до шести человек при условии, что четверо из них вакцинированы.

Также премьер пообещал ослабить ограничения на проведение массовых мероприятий, в число которых входят свадьбы, похороны и занятия спортом на открытом воздухе.

В августе агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи сообщило о начале предварительного рассмотрения данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «КовиВак».