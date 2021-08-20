Регулятор Южной Кореи начал предварительное рассмотрение данных о вакцине «КовиВак»

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Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи сообщило о начале предварительного рассмотрения данных о безопасности и эффективности россиийской вакцины от коронавируса «КовиВак».
Регулятор Южной Кореи начал предварительное рассмотрение данных о вакцине «КовиВак»
  • Reuters

Об этом сообщается в пресс-релизе корейского регулятора.

«Агентство безопасности пищевых продуктов и медикаментов внимательно изучит безопасность и эффективность представленных доклинических данных», — говорится в сообщении.

2 августа в России согласовали предельную отпускную цену 50 доз вакцины «КовиВак» в размере 21,65 тыс. рублей (433 рубля за одну дозу).

Третья по счёту российская вакцина от COVID-19 под названием «КовиВак» была зарегистрирована в феврале 2021 года.

Препарат создан центром имени Чумакова РАН, в ходе клинических испытаний он показал свою безопасность и эффективность.

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