Регулятор Южной Кореи начал предварительное рассмотрение данных о вакцине «КовиВак»

Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи сообщило о начале предварительного рассмотрения данных о безопасности и эффективности россиийской вакцины от коронавируса «КовиВак».

Об этом сообщается в пресс-релизе корейского регулятора.

«Агентство безопасности пищевых продуктов и медикаментов внимательно изучит безопасность и эффективность представленных доклинических данных», — говорится в сообщении.

2 августа в России согласовали предельную отпускную цену 50 доз вакцины «КовиВак» в размере 21,65 тыс. рублей (433 рубля за одну дозу).

Третья по счёту российская вакцина от COVID-19 под названием «КовиВак» была зарегистрирована в феврале 2021 года.

Препарат создан центром имени Чумакова РАН, в ходе клинических испытаний он показал свою безопасность и эффективность.