Артемий Лебедев призвал поступить «правильно» в ответ на удаление YouTube-каналов RT

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что в ситуации с удалением на YouTube двух немецких каналов RT для России очень важно «ответить правильно».
Артемий Лебедев призвал поступить «правильно» в ответ на удаление YouTube-каналов RT
  • AFP
  • © ERIC PIERMONT

«Больше всего на свете меня бесит, что YouTube забанил сразу два немецкоязычных канала RT. Это не лезет ни в какие ворота и это супервозмутительно и супермерзко. Понятно, что YouTube это сделал исключительно по просьбе немецких властей, понятно, что в качестве ответа нужно разбираться так или иначе с немецкими властями», — сказал Лебедев, напомнив, что YouTube — это платформа, которая «не виновата в том, что в мире царит такой маразм на тему ковида и на тему того, что можно и что нельзя про него говорить».

Лебедев добавил, что у видеохостинга есть свои пользовательские соглашения, которыми «можно пользоваться жестоко, а можно нежненько, сквозь пальцы».

«Немцы по какой-то причине обиделись на RT, решили отомстить и придумали суперформальный повод», — добавил он.

Дизайнер подчеркнул, что в данной ситуации очень важно, чтобы «Россия ответила правильно».

«Чтобы мы не наломали дров, чтобы не запретили весь YouTube целиком, потому что надо понимать, кто с нами борется, чтобы бороться с ним в ответ. И желаю RT дальнейшего процветания и дальнейших сомнений абсолютно во всём», — сказал Лебедев.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия». Также Симоньян заявила, что немецкие YouTube-каналы RT были удалены под надуманным предлогом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Германии выдать RT DE разрешение на вещание и дать оценку решению YouTube по удалению каналов.

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