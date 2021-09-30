Артемий Лебедев призвал поступить «правильно» в ответ на удаление YouTube-каналов RT

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что в ситуации с удалением на YouTube двух немецких каналов RT для России очень важно «ответить правильно».

«Больше всего на свете меня бесит, что YouTube забанил сразу два немецкоязычных канала RT. Это не лезет ни в какие ворота и это супервозмутительно и супермерзко. Понятно, что YouTube это сделал исключительно по просьбе немецких властей, понятно, что в качестве ответа нужно разбираться так или иначе с немецкими властями», — сказал Лебедев, напомнив, что YouTube — это платформа, которая «не виновата в том, что в мире царит такой маразм на тему ковида и на тему того, что можно и что нельзя про него говорить».

Лебедев добавил, что у видеохостинга есть свои пользовательские соглашения, которыми «можно пользоваться жестоко, а можно нежненько, сквозь пальцы».

«Немцы по какой-то причине обиделись на RT, решили отомстить и придумали суперформальный повод», — добавил он.

Дизайнер подчеркнул, что в данной ситуации очень важно, чтобы «Россия ответила правильно».

«Чтобы мы не наломали дров, чтобы не запретили весь YouTube целиком, потому что надо понимать, кто с нами борется, чтобы бороться с ним в ответ. И желаю RT дальнейшего процветания и дальнейших сомнений абсолютно во всём», — сказал Лебедев.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления каналы RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия». Также Симоньян заявила, что немецкие YouTube-каналы RT были удалены под надуманным предлогом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Германии выдать RT DE разрешение на вещание и дать оценку решению YouTube по удалению каналов.