Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что немецкие YouTube-каналы RT были удалены под надуманным предлогом.

Симоньян рассказала, что перед тем, как были удалены немецкие каналы RT в YouTube, «несколько месяцев немецкая пресса публиковала пугалки о том, что что-то как-то RT на немецком стал слишком влиятельным, слишком значительным».

Она отметила, что RT, по подсчётам немецкой стороны, находится на четвёртом месте по влиянию в Германии.

«Мы обходим, обходили теперь уже как, собственно, немецкоязычное Deutsche Welle, чего, конечно, никто не ожидал. Мы и сами не думали, что получится это так быстро сделать — добиться такой аудитории, такого успеха. Они сначала нами пугали, они не давали нам лицензию, они запрещали банкам с нами работать, они надавили на Люксембург, чтобы и там нам не дали лицензию», — рассказала главный редактор RT.

Симоньян отметила, что когда всё это не помогло, то под «совершенно придуманным, надуманным предлогом» каналы RT на немецком удалили из YouTube.

«Это была ожидаемая история, потому что в свободу слова в этих замечательных странах ни один нормальный человек давно уже не верит. Вопрос остаётся, как ответит Россия. Мы очень этого ждём», — заявила Симоньян.

Она также рассказала, что лицензию на вещание RT в Германии получить не удалось.

«Нет, конечно нет. Более того, они надавили на Люксембург, с тем чтобы и Люксембург не давал нам лицензию, это вполне себе открытая информация, что это было прямое давление Германии», — заявила Симоньян.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».