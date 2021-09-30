Захарова призвала правительство Германии дать оценку решению YouTube удалить каналы RT

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Германии выдать RT DE разрешение на вещание, «чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений». Так она прокомментировала утверждения представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что Берлин не имеет отношения к удалению двух немецких YouTube-каналов RT.
Захарова призвала правительство Германии дать оценку решению YouTube удалить каналы RT
  • РИА Новости

Захарова адресовала Зайберту вопросы о том, как правительство ФРГ квалифицирует действия американской платформы YouTube и считает ли это «не слишком хорошим отношением к свободе печати».

«Готово ли правительство ФРГ оказать содействие в работе немецкоязычной службы RT на территории Германии, чтобы продемонстрировать «хорошее отношение к свободе печати»?» — также написала дипломат.

Она подчеркнула, что имеется в виду содействие в решении искусственно созданных банковских проблем и демонстрация чёткой позиции по недопустимости удаления американскими интернет-монополиями новостного контента и ресурсов его распространения, а также прекращение политических переговоров с европейскими странами «с настоятельными просьбами о невыдаче лицензий на вещание RT DE».

«И ещё предложение. Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать «хорошее отношение к свободе печати», просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов. Мир замер в ожидании положительного ответа немецкой стороны», — написала Захарова в Telegram.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения закона России в действиях YouTube против RT DE. Как подчеркнули в МИД, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России представляется «не только уместным, но и необходимым».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

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