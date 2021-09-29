МИД России призвал к ответным мерам в отношении немецких СМИ после удаления YouTube-каналов RT

Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России после удаления YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part представляется «не только уместным, но и необходимым», заявили в МИД России.

«С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — говорится в пресс-релизе министерства.

Там также заявили, что в МИД решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о «разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер».

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

В МИД России назвали удаление YouTube-каналов RT беспрецедентной информационной агрессией.