МИД России призвал к ответным мерам в отношении немецких СМИ после удаления YouTube-каналов RT

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Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России после удаления YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part представляется «не только уместным, но и необходимым», заявили в МИД России.
МИД России призвал к ответным мерам в отношении немецких СМИ после удаления YouTube-каналов RT
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  • © Konstantin Kokoshkin

«С учётом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличённых в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — говорится в пресс-релизе министерства.

Там также заявили, что в МИД решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о «разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер».

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

В МИД России назвали удаление YouTube-каналов RT беспрецедентной информационной агрессией.

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