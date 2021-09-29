МИД России назвал удаление YouTube-каналов RT беспрецедентной информационной агрессией

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Министерство иностранных дел России назвало «актом беспрецедентной информационной агрессии» решение YouTube удалить каналы RT DE и Der Fehlende Part.
МИД России назвал удаление YouTube-каналов RT беспрецедентной информационной агрессией
  • globallookpress.com
  • © Alexander Sayganov/Keystone Press Agency

«Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы RT — RT DE и Der Fehlende Part. Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что на эти действия видеохостинг пошёл «при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ», которые практически открыто подвергали корреспондентов российских вещателей «многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве».

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что дату реализации плана, «видимо, подбирали с особым цинизмом, учитывая, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации».

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

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