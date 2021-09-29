Песков заявил о признаках нарушения закона России в действиях YouTube против RT DE

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал удаление видеохостингом YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

По его мнению, в этих действиях платформы, «безусловно, есть признаки того, что нарушены законы России».

«И нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и т. д. и т. п.», — отметил Песков.

Он также добавил, что в случае подтверждения нарушений со стороны YouTube в ситуации с удалением ряда каналов RT не исключена возможность введения мер по принуждению платформы к выполнению законов России.

Ранее в МИД России заявили, что принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России после удаления YouTube-каналов RT DE и DFP представляется «не только уместным, но и необходимым».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».