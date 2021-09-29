Рябков сообщил о передаче Москвой вопросов Вашингтону в связи с созданием AUKUS

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Россия поставила целый ряд вопросов в связи с созданием альянса AUKUS и уже передала эти вопросы США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков сообщил о передаче Москвой вопросов Вашингтону в связи с созданием AUKUS
  • РИА Новости

«Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые уже передали американской стороне», — цитирует ТАСС замминистра.

По его словам, вопросы также будут переданы Австралии и Великобритании.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что союз AUKUS усилит напряжённость и подтолкнёт ряд государств к приобретению атомных подводных лодок.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

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