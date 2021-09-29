Главред RT DE прокомментировала удаление аккаунтов телеканала на YouTube
- AP
«Тут надо понимать, в какой токсичной атмосфере мы живём. Постоянно создаётся такой фон, как будто мы злостные нарушители... продвигаем теории заговора... Это, конечно, не так», — заявила Токтосунова.
По её словам, с февраля 2021 года YouTube нашёл всего четыре нарушения.
«И в один день они их нашли, дали за это страйк, в связи с чем мы больше не могли лайфстримить на наш канал», — поясняет Токтосунова.
После этого редакция начала размещать видео на другом аккаунте телеканала в YouTube, однако в последний день действия ограничений платформа без предупреждения удалила оба канала.
«Они сначала только по телефону разговаривали с нашим представителем, а потом прислали письмо, в котором сослались на правила пользования. Мы там ничего не нашли похожего (на нарушения. — RT)», — утверждает главред RT DE.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».
В МИД России удаление YouTube-каналов RT назвали беспрецедентной информационной агрессией и призвали к ответным мерам.