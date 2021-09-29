Главред RT DE прокомментировала удаление аккаунтов телеканала на YouTube

Главный редактор RT DE Динара Токтосунова в стриме RT «Летучка» прокомментировала решение YouTube удалить каналы RT DE и Der Fehlende Part.

«Тут надо понимать, в какой токсичной атмосфере мы живём. Постоянно создаётся такой фон, как будто мы злостные нарушители... продвигаем теории заговора... Это, конечно, не так», — заявила Токтосунова.

По её словам, с февраля 2021 года YouTube нашёл всего четыре нарушения.

«И в один день они их нашли, дали за это страйк, в связи с чем мы больше не могли лайфстримить на наш канал», — поясняет Токтосунова.

После этого редакция начала размещать видео на другом аккаунте телеканала в YouTube, однако в последний день действия ограничений платформа без предупреждения удалила оба канала.

«Они сначала только по телефону разговаривали с нашим представителем, а потом прислали письмо, в котором сослались на правила пользования. Мы там ничего не нашли похожего (на нарушения. — RT)», — утверждает главред RT DE.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

В МИД России удаление YouTube-каналов RT назвали беспрецедентной информационной агрессией и призвали к ответным мерам.