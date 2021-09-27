В ВОЗ рассказали, когда проведут инспекцию вакцины «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведёт инспекцию российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» после того, как разработчик предоставит организации дополнительную информацию.
В ВОЗ рассказали, когда проведут инспекцию вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости

«Инспекция в отношении вакцины «Спутник V» в России будет запланирована, как только мы получим и рассмотрим дальнейшие документы и информацию, которую всё ещё ожидаем от заявителя», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что после получения информации российский препарат будет претендовать на попадание в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией COVID-19.

Ранее сенатор Владимир Круглый прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины «Спутник V» в ВОЗ.

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